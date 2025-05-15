Недопустима халатность в отношении к инциденту с георгиевской лентой и поклонниками СССР, произошедшему в Имишлинском районе. Ведь фактически теперь уже бывший председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов выступил против внешней политики президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом Minval.az заявил полковник полиции в отставке и ветеран Карабахской войны Шамсаддин Алиев, комментируя демонстрацию Самедовым символа российской агрессии.

Напомним, что ранее Самедов неоднократно появлялся с георгиевской лентой в памятные даты, в том числе на официальных мероприятиях, и даже давал интервью.

«Во-первых, Самедов — образованный человек, имеет два высших образования, окончил Академию государственного управления при президенте и Экономический университет. Он обладает достаточным авторитетом в Имишлинском районе, а потому должен знать, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Он отказался от участия. Самедов должен был понимать это и задаться вопросом: “Почему Ильхам Алиев отказался присутствовать там?” 70 лет мы были под сапогом Советской империи. Я думаю, каждый сознательный гражданин понимает это и находит ответ на заданный вопрос. И если обратиться к истории, то увидим, что именно российские большевики виноваты в том, что Азербайджанская Демократическая Республика, которая была провозглашена в 1918 году, просуществовала недолго. 28 мая 1918 года был принят важнейший документ — “Декларация Независимости”. Из-за козней и политики России АДР не просуществовала и двух лет, канула в Лету, нас насильно включили в состав СССР. 19 мая 1921 года была принята Первая Конституция Азербайджанской ССР, в 1925 году принята новая редакция Конституции, затем это произошло в 1978 году. И тот, кто знает историю Азербайджана, никогда так не поступил бы, как Салех Самедов», — сказал Шамсаддин Алиев.

По словам Алиева, флаг АДР был очень похож на турецкий, и в России к нему предъявили претензии. 30 лет Россия открыто поддерживала оккупацию азербайджанских земель Арменией. Сколько зла Азербайджану причинил 366-й полк, который остался на нашей территории, в Карабахе. Провозглашение независимости Азербайджану далось очень тяжело и дорого.

Одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ была Россия. Четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, не были исполнены, несмотря на то, что президент Азербайджана неоднократно везде буквально кричал об этом. Все молчали.

«Наконец, мы своими силами при поддержке Турции одержали победу в 44-дневной Отечественной войне и сегодня говорим о заключении мирного договора. Однако в том, что мирный договор с Арменией всё ещё не заключён, снова присутствует рука России. Я говорю это к тому, что если граждане Азербайджана, образованная его часть, интеллигенция, не знают этого и не чувствуют всю ответственность за происходящее, пропагандируя атрибуты Российской империи, то это сродни подрыву политики президента. Это всё равно что выступать против независимости Азербайджана», — отметил полковник полиции.

Алиев указал на то, что бывший председатель Совета старейшин Самедов на самом деле очень состоятельный человек: прикрываясь своей должностью, он занимался коммерческой деятельностью, владеет объектами в районах и в Баку, машинами, заводом по производству спиртных напитков. Уж ему-то точно непростительна такая «ошибка» — прикрепить на грудь георгиевскую ленту и открыто демонстрировать общественности, указывая на фундаментальные заслуги России в победе во Второй мировой войне.

«Мы не говорим, что нужно забыть про участие азербайджанцев во Второй мировой. У нас есть история, и мы от неё не отказываемся. 700 000 азербайджанцев ушли на войну, мы поддержали Советский Союз и миссию Сталина как главнокомандующего, мы не умаляем и не отрицаем. Но дело в том, что есть статья 52 Конституции АР, в которой говорится, что “лицо, подвластное Азербайджанскому государству, имеющее с ним политическую и правовую связь, а также взаимные права и обязанности, является гражданином Азербайджанской Республики”. Самедов должен соответствовать этим понятиям и не героизировать Сталина, запустившего репрессивную машину. Тысячи человек стали жертвами сталинских репрессий. Мало того, что сам нацепил георгиевскую ленту, так ещё и заместителя своего заставил это сделать. И я уверен, что в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование по данному факту, более того, они владеют информацией на всё окружение Самедова. И очень скоро общественности будет представлена информация о результатах расследования. Это не тот случай, когда можно закрыть на него глаза. Если вовремя не принять меры, можно столкнуться с большими проблемами в стране. Я уверен, что будет дана правовая оценка этому», — заявил Алиев.

По его словам, Самедов очень привязан к России, в Москве он открыл свою организацию и, скорее всего, сам привёз все эти атрибуты из России в Имишли. А ещё известно, что брат Салеха Самедова — А. Самедов — в 2018 году был арестован за мошенничество в особо крупных размерах (на 320 тысяч долларов США).

Он также добавил, что после того, как его избрали председателем Совета старейшин Имишлинского района, Самедов в кабинетах здания, которое находится в непосредственной близости от здания Исполнительной власти, разместил символику Советского Союза и бюст Сталина.

«Как получилось, что правоохранительные органы района не знали об этом? Это не должно было ускользнуть от их глаз», — сказал он.