Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ближайшие две недели появится возможность «улучшить ситуацию» в контексте конфликта в Украине.

Так он прокомментировал предстоящие переговоры в Стамбуле, пишет Anadolu.

«Я думаю, что на этой неделе, но также и в следующие 10 дней, две недели, есть возможность действительно улучшить ситуацию в Украине. Под руководством, конечно, президента Зеленского, но также под большим влиянием американского правительства. И Турция играет здесь большую роль», — сказал Рютте.

Он вновь повторил, что «путь Украины к членству в НАТО является необратимым», однако в военном блоке «никогда не обещали Украине или кому-то другому, что в рамках мирного соглашения членство в НАТО будет на столе переговоров».