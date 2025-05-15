Переговоры по Украине в Стамбуле пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что встреча в 2022 году проходила там же.

«Переговоры пройдут там же, где и три года назад», — поделился источник.

В Стамбуле уже приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Старт переговоров по Украине в Стамбуле, которые пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, запланирован ориентировочно на 10:00 по местному времени (11:00 по Баку). Они пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщил ТАСС источник, знакомый с организацией встречи.