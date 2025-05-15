Катар не планирует дарить самолет Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном межправительственном уровне.

Об этом заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в интервью CNN.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One [борта номер один]. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы», — отметил Аль Тани.

При этом Аль Тани отметил, что предложение о передаче самолета будет отозвано, если «его сочтут незаконным».