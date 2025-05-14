Президент России Владимир Путин загадал премьеру Малайзии Анвару Ибрагиму загадку во время экскурсии по Большому Кремлевскому дворцу.

Когда политики посетили Андреевский зал Кремля с тремя тронами, президент Путин шутливо спросил у Ибрагима, для кого предназначен третий трон.

«Рассказывал премьеру, что такое Андреевский зал. Там стоит три трона. Один трон для царя. Второй — для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого? Премьер-министр не задумываясь ответил: «Для второй жены». Это ответ настоящего мусульманина», — рассказал Путин журналистам после встречи с премьером Малайзии