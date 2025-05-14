Турецкие власти не ожидают визита президента США Дональда Трампа в четверг, 15 мая, в Стамбул для участия в переговорах между Москвой и Киевом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, вместе с тем турецкие власти не исключают приезда американского лидера в Стамбул в ближайшие несколько дней, в частности, если в Турцию прибудет президент России Владимир Путин.

Ранее Трамп заявил, что подумает над идеей поездки в Турцию, указав при этом на плотный график своего ближневосточного турне.