Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на 134-й сессии министерской встречи Совета Европы в Люксембурге, рассказал о ситуации вокруг подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Мамедов подчеркнул, что в марте между Азербайджаном и Арменией завершились переговоры по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.

Вместе с тем, по словам замминистра, основным условием для подписания документа является необходимость внесения изменений в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану, а также необходимость официальной ликвидации Минской группы ОБСЕ и ее структур.

Он добавил, что Азербайджан готов продолжать двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений с Арменией.

Кроме этого, он подчеркнул необходимость скорейшего разрешения ситуации для восстановления полноценного участия Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая должна выполнять роль платформы для межпарламентского диалога и сотрудничества.

Замминистра в Люксембурге провел встречи с комиссаром совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти и генеральным директором организации по правам человека и верховенству закона Джанлуко Эспозито, на которых стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.