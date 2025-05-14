Сарик Андреасян, режиссёр с репутацией провальных проектов и щедрых субсидий, приступает к съёмкам сериала о Черкизовском рынке — крупнейшем торговом центре Восточной Европы 90-х годов.

История расскажет о бывшем учителе математики, который отправляется торговать на «Черкизон», где в то время доминировали будущие миллиардеры — азербайджанцы Тельман Исмаилов, Год Нисанов и Зарах Илиев.

Ранее в этом месяце Андреасян обещал экранизировать «Войну и мир», но теперь, судя по всему, решил сменить направление. Несмотря на регулярные провалы в прокате, его фильмы за последние 10 лет получили от госбюджета РФ более 590 млн рублей.