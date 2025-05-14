Суд ЕС признал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

Скандал разгорелся вокруг секретной переписки фон дер Ляйен с руководством фармацевтического гиганта Pfizer. Содержание этих переговоров до сих пор не раскрывается, однако известно, что вскоре после них Pfizer заключил многомиллиардный контракт с ЕС на поставку вакцин против COVID-19. Многие эксперты усматривают в этом прямую связь и возможный конфликт интересов.