Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре и выразил готовность к встрече с Владимиром Путиным.

«Если Путин не готов прилететь в Анкару, мы с Эрдоганом готовы отправиться в Стамбул. Мы сделаем всё, чтобы эта встреча состоялась», — отметил он.

По словам Зеленского, последняя их встреча с Путиным состоялась в декабре 2019 года. «Я понимаю, о чём говорить. Правда на нашей стороне, но, считаю, мы должны сделать первый шаг — ради людей. Мы хотим договориться хотя бы о начале завершения войны», — подчеркнул украинский лидер.