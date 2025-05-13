Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр здравоохранения США и племянник президента Джона Кеннеди, вновь оказался в центре скандала. Как сообщает The New York Times, он искупался вместе с внуками в ручье Рок-Крик в Вашингтоне — водоёме, где купание официально запрещено уже около 50 лет из-за высокого уровня бактериального загрязнения.

Ручей, в который во время дождей попадают сточные воды, содержит опасные бактерии, включая кишечную палочку (E. coli). Это может привести к серьёзным инфекциям, включая сепсис. Несмотря на это, Кеннеди опубликовал фото в соцсети X, где его внуки Бобкэт и Кэссиус стоят в воде.

Кеннеди ранее не раз вызывал критику за свои сомнения в доказательной медицине. Теперь его действия подверглись осуждению как со стороны экологов, так и медиков.