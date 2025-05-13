В некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова 14 мая утром возможен кратковременный дождь и грозы. Северо-западный ветер утром временами будет усиливаться. Временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление повысится с 750 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются временные осадки, грозы. В отдельных местах вероятны интенсивные и сильные ливни, град, в высокогорных районах — мокрый снег. Местами временами туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 10-15° тепла.