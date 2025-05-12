Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа рассчитывает на улучшение отношений с США и хочет добиться встречи с президентом Дональдом Трампом, информирует Reuters. По информации The Times, их встреча может состояться на этой неделе в ходе визита Трампа в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что для отмены американских санкций, введенных еще во времена президентства Башара Асада, новый сирийский лидер готов пойти на ряд уступок. Он может предложить американскому президенту заключить соглашение о доступе компаний США к разработке природных ресурсов в Сирии по аналогии с украинской сделкой.

Источники газеты утверждают, что аш-Шараа может предложить провести переговоры о присоединении Сирии к Авраамским соглашениям, в рамках которых был заключен мир между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Собеседники The Times отмечают, что сирийский лидер также готов согласиться на присутствие Израиля на юго-западе Сирии в районе Голанских высот.

О планах сирийского президента заключить стратегическое соглашение с США, в том числе об американском доступе к сирийскому сырью, также пишет Reuters. «Аш-Шараа хочет заключить сделку ради будущего своей страны. Он сказал мне, что хочет построить Trump Tower в Дамаске. Он хочет мира со своими соседями», — заявил агентству американский бизнесмен Джонатан Басс, который встречался с временным президентом 30 апреля.