Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение о 30-дневном перемирии, с которым выступили участники встречи «коалиции желающих» в Киеве.

«Язык ультиматумов для России неприемлем. С Россией нельзя разговаривать таким тоном», — заявил Песков.

Напомним, 10 мая в Киеве состоялась встреча представителей Украины, стран Европы и США, по итогам которой Москва была призвана объявить прекращение огня с 12 мая. В случае отказа участники встречи пригрозили новыми санкциями.

В ответ президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий — 15 мая в Стамбуле.

Песков отметил, что подобный подход нашёл поддержку у ряда зарубежных лидеров. Однако он отказался уточнить, кто войдёт в состав российской делегации.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев ожидает прекращения боевых действий с понедельника и подтвердил своё намерение лично прибыть на переговоры в Стамбул в четверг.