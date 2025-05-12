Компания Apple рассматривает возможность повышения цен на осеннюю линейку iPhone, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Потенциальное повышение цен будет сопровождаться новыми функциями и изменениями в дизайне, включая сверхтонкий корпус.

В компании отрицают, что решение связано с пошлинами, введёнными президентом США Дональдом Трампом. По данным газеты, Apple вряд ли удастся покрыть издержки от китайских пошлин только за счёт скидок от поставщиков, что может негативно сказаться на прибыли без повышения цен.