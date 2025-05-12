Контракт о прохождении военной службы с секретарём Совета безопасности России, генералом армии Сергеем Шойгу, продлён ещё на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ. Новый срок действия контракта рассчитан до 2030 года.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Шойгу проходит «плановое медицинское обследование» — процедуру, обязательную для военнослужащих перед увольнением в запас. Это дало основание многим наблюдателям говорить о том, что в его политической судьбе наступает ясность.

Ранее предполагалось, что Шойгу либо завершит военную карьеру и отправится на пенсию с возможным назначением в Совет Федерации, либо станет фигурантом расследования в рамках антикоррупционных дел, связанных с руководством Минобороны. Продление контракта может указывать на то, что Кремль решил сохранить его в высших эшелонах власти.