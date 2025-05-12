С тех пор, как увидел свет нашумевший трактат Сэмюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» — а произошло это в 90-х годах прошлого столетия, когда исход холодной войны был уже предопределён, — отдельные силы подпали под воздействие этой работы. Они восприняли основной посыл буквально. И если разобраться, то надо признать: в самом заглавии известного автора содержится алогизм. Но об этом позже.

То, что развернулось между Пакистаном и Индией, вызывает не только сожаление, но и опасения за будущее регионального, а возможно, и мирового порядка. Взрывоопасный потенциал межрелигиозной и межнациональной борьбы прокладывает дорогу к нескончаемым трениям и столкновениям, серьёзно подрывая стабильность.

Дели, на почве религиозной нетерпимости, начал сворачивать отношения с теми странами, которые заняли здравую позицию в начавшейся воинствующей вакханалии. Её инициатором является правящая в Индии партия «Бхаратия джаната парти» — Индийская народная партия, которая на деле проводит антинародную политику, провоцируя межнациональные и межконфессиональные коллизии.

Будучи одной из двух ведущих общенациональных партий Индии (наряду с Индийским национальным конгрессом), политическая организация во главе с Нарендрой Моди открыто проповедует раскольническую линию ради корпоративных целей. Если индийская власть, руководствуясь ненавистнической политикой и исламофобией, закрывает для своих граждан дороги в Азербайджан, Турцию и другие страны, которые по вполне понятным причинам солидаризировались с Пакистаном, — это не означает, что азербайджанцы и турки ненавидят индийцев.

Напротив, никакой неприязни к индийскому народу и его достойным, веротерпимым представителям нет. Зато есть вопросы к правящей партии Индии, которая решила подняться по лестнице эскалации в отношении пакистанцев, чтобы заработать политические дивиденды. Она целится в будущее, игнорируя интересы не только своих сограждан, но и других народов.

Очевидно, что за время двух предыдущих избирательных кампаний правящая партия под руководством Моди перед выборами провоцировала исламофобские кампании, чтобы за счёт националистических настроений одержать победу. Ничем не обоснованные гонения на местных мусульман, варварский захват их имущества, погромы в офисах исламских фондов и представительств, вылившиеся в кровопролития, — всё это принесло «Бхаратия джаната парти» победу. Победу пиррову, замешанную на крови невинных людей.

Третий заход в ту же мутную реку на этот раз обернулся фиаско — как для премьер-министра Моди, так и для его сторонников. Он заранее анонсировал опасную игру, положившись на шумовой эффект так называемого террористического акта, в результате которого погибли 26 мирных граждан Индии. Не дождавшись расследования, Дели обвинил в произошедшем Исламабад и немедленно стал вести дело к эскалации. Но партия новой войны просчиталась.

Ответная силовая операция Пакистана «Прочная стена» (Буньян ун-Марсус) в ответ на индийскую «Синдуру», накрывшую ракетным огнём три военные базы на территории Пакистана, стала не только ошеломляющей по мощности, но и поучительной. По существу, Индия совершила агрессию против западного соседа — и жестоко поплатилась за это.

Почти 70 % её энергетической сети было выведено из строя. Уничтожен крупный военный аэропорт, центр подготовки разведгрупп и другие важные объекты. Это крупный успех армии Пакистана, стоящей на страже национальных интересов страны.

В ночь на 7 мая Пакистан чётко и решительно подавил военно-воздушную мощь противника, зафиксировав победу в эпическом воздушном сражении Beyond Visual Range. Было уничтожено 5 современных истребителей — 3 Rafale, 1 Су-30 и 1 МиГ-29. Индия не добилась ни одного результата.

Пакистанским ПВО удалось сбить передовые БПЛА (израильские Harpy/Harop drones), около 80 ракет с разрушительными боеголовками и другие средства воздушной атаки. Через два дня Пакистан перехватил несколько гиперзвуковых ракет BrahMos, которые не смогли пробить защиту. Несмотря на громкую пропаганду, Дели оказался застигнут врасплох: наступательные операции провалились. Несколько штабов индийских бригад и батальонов были уничтожены на линии соприкосновения.

Индии удалось поразить лишь до семи целей, в то время как Пакистан уничтожил 26 крупных военных объектов. Международные наблюдатели отмечают точные удары Исламабада с применением ракет Fateh-1, нанеся серьёзный ущерб индийским авиабазам и прилегающим районам.

Неожиданно вспыхнувший по вине Дели конфликт вызвал справедливое негодование международного сообщества, которое отвергает войну как способ решения споров. Пока продолжался конфликт, Пакистан получил одобрение своей программы МВФ на сумму $1 млрд. А такие державы, как Китай и Турция, открыто поддержали Исламабад.

США и Запад заняли нейтральную позицию. Только Израиль поддержал Индию — без какого-либо реального эффекта. В попытке выиграть «маленькую победоносную войну» Дели оголил свои слабости. Мощный ответ Пакистана вызвал внутренний раскол в Индии, обнажил остроту межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Мусульмане, сикхи и другие меньшинства, подвергающиеся дискриминации, проявили стойкость перед лицом нажима власти.

Конфликт завершился бесспорной победой Пакистана. Народ страны показал единство и боеспособность. На фоне раскола в Индии пакистанцы получили поддержку не только исламского мира, но и здравомыслящей части человечества. Это отразилось в публикациях пакистанских СМИ, которые, в отличие от индийских, объективно отразили реальность, не впадая в эйфорию. Это подтвердило и превосходство Исламабада в идеологическом противостоянии.

И напоследок — о Хантингтоне. Цивилизации не являются субъектами международного права, чтобы сталкиваться лбами. Тем не менее отдельные силы, вооружившись его постулатами, принялись устраивать порядок в регионах, подняв знамя религиозной борьбы с иноверцами. Религиозные и расовые предрассудки — опасный фактор, особенно среди малообразованных масс.

Индия пошла на авантюру — и проиграла. В этой истории не могло быть для неё счастливого конца. Дели, положившись на призраки прошлого, утратил чувство реальности. А на пути к будущему это — тревожный сигнал. С действующего кабинета и должен быть спрос за этот провал.