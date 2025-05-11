Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин сделает заявление для собравшихся журналистов, но отвечать на их вопросы не будет.

«Президент сделает заявление, но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов. Но его заявление будет содержательным», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее Кремль называл готовящееся мероприятие пресс-конференцией.

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23:19 По данным Telegram-каналов, близких к Кремлю, президент России Владимир Путин после серии закрытых встреч в Кремле готовится сделать важные заявления.

Источники утверждают, что речь пойдёт о темах, которые могут «взорвать вечерний прайм-тайм» в Соединённых Штатах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что сегодня Путин проведёт встречу с представителями СМИ. Ожидается, что именно на этой встрече может прозвучать анонсированное заявление.