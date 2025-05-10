Директор Национальной разведки США Тулси Габбард направила секретное сообщение главам разведывательных ведомств, акцентируя внимание на сборе информации о возможной поддержке инициатив США в Гренландии, сообщает The Wall Street Journal.

В документе, как утверждается, речь идёт о выявлении людей в Гренландии и Дании, которые могут быть благосклонны к целям Вашингтона на острове — включая захват территорий и добычу полезных ископаемых.

По данным издания, в распоряжении разведки для этих целей — спутники, перехваты сообщений и агенты. Эта активность напоминает эпоху 1950-х годов, когда при участии ЦРУ и по инициативе Белого дома были осуществлены перевороты в Иране и Гватемале.

Агентство Reuters также сообщило, что администрация Трампа рассматривает вариант предложить Гренландии особый статус, аналогичный аффилированному положению Микронезии в отношениях с США.