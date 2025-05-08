Американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет просить руководство КНР о помощи в урегулировании украинского кризиса.

«Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне естественно», — отметил президент Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о том, попросит ли он Китай о помощи в урегулировании в Украине. «Думаю, мы добиваемся хорошего прогресса [в урегулировании]», — отметил американский лидер. «Если мы остановим этот [конфликт], это будет огромное достижение. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки», — добавил Трамп.

По словам президента, его спецпосланник Стивен Уиткофф «непрерывно ведет переговоры» по урегулированию в Украине. «У него отличные отношения с обеими странами, и я считаю, что у нас хорошие шансы», — резюмировал хозяин Белого дома.

При этом Трамп заявил о том, что «Россия, возможно, хотела бы получить целиком [территорию Украины]». «Если бы мы не вмешались, у нее бы это получилось», — отметил хозяин Белого дома, сказав, что Вашингтон за счет сделки с Украиной по природным ресурсам «в некотором роде возместил» средства, потраченные на поддержку Киева.