Латвия и Литва отказались пропустить самолёт президента Сербии Александра Вучича, направлявшегося в Москву на парад 9 мая. Об этом сообщают сербские издания Kurir и Novosti.

По их данным, Латвия мотивировала отказ «политической чувствительностью цели полёта», а Литва — «технической и дипломатической чувствительностью». Официальных комментариев от властей этих стран пока не поступало.

Также, по информации Kurir, премьер-министру Словакии Роберту Фицо было отказано в пролёте над Польшей и Литвой. Оба лидера указаны в списке гостей Кремля на празднование Дня Победы.