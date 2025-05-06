США получат преимущество в управлении инвестиционным фондом, который будет создан в рамках соглашения о разработке украинских недр. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники, знакомые с двумя пока не опубликованными дополнительными соглашениями.

Американские инвесторы первыми будут получать информацию о потенциальных проектах в сфере недропользования и инфраструктуры, имея до трёх месяцев на принятие решения. В случае отказа — проект может быть предложен другим инвесторам, но не на более выгодных условиях в течение шести месяцев. Аналогичный механизм предусмотрен и для закупки продукции.

По данным издания, 50% арендных и лицензионных платежей, а также рентных поступлений по новым и «спящим» лицензиям будут направляться в инвестиционный фонд, из которого будут финансироваться проекты, отобранные для США. В течение первых 10 лет вся прибыль от таких проектов будет реинвестироваться в Украине, а затем сможет выводиться американской стороной без налогообложения.