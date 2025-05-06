В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. В ночь с 6 на 7 мая местами возможен небольшой моросящий дождь, днем ​​— кратковременный дождь с грозами. Юго-западный ветер в течение дня сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 14-18°С, днем ​​23-28°С.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 55-60% днем.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и молнии. Местами возможны сильные ливни, в высокогорных районах — град, мокрый снег. В большинстве регионов в течение дня осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18°С, днем ​​23-28°С, в горах ночью 3-8°С, днем ​​13-18°С.