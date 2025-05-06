Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ, запрещающий финансирование на федеральном уровне исследований, связанных с приобретением вирусами новых и патологических функций.

«Многие люди считают, что [эти] исследования стали одной из ключевых причин пандемии COVID, поразившей нас в последнее десятилетие. Этот указ, прежде всего, предоставляет новые мощные инструменты для обеспечения соблюдения запрета на федеральное финансирование [такого рода] исследований за рубежом. Он также усиливает другие механизмы надзора, связанные с этим вопросом, и формирует общую стратегию для обеспечения того, чтобы биомедицинские исследования в целом проводились безопасно и таким образом, чтобы в конечном итоге в большей степени защитить здоровье людей», — рассказал Трампу во время подписания сотрудник Белого дома в Овальном кабинете.

«Это очень важно. [Если бы этот указ был подписан ранее], могло бы быть так, что у нас не было бы той проблемы, которая появилась», — подчеркнул глава государства, говоря о пандемии.

Как пояснили в Белом доме, речь идет о такого рода исследованиях в Китае, Иране и других странах, а также разработках, которые могут вызвать новую пандемию. Указ «резко понизит вероятность инцидентов в лабораториях, <…> как это было в случае с исследованием коронавирусов летучих мышей, проводившимся в Китае организацией EcoHealth Alliance и Уханьским институтом вирусологии», утверждали в Белом доме.

Трамп утверждает, что с первых дней пандемии был уверен в том, что возбудитель COVID-19 распространился из исследовательской лаборатории в китайском городе Ухань.

«Это может просочиться наружу, как [COVID-19] из Уханя. И многие люди так думают», — сказал он журналистам в Белом доме во время церемонии подписания указа о запрете финансирования на федеральном уровне исследований мутаций вирусов, связанных с приобретением ими новых функций (gain-of-function).

«Кажется, я с самого первого дня говорил, что это просочилось [из лаборатории] . Ученые выходили наружу, чтобы пообедать с подружкой, или были вместе с многими людьми. Но именно так, по моему мнению, оно и просочилось, и я никогда не менял этого мнения», — добавил Трамп.

«Так что это может просочиться — невинно, глупо и некомпетентно, но невинно — и наполовину разрушить мир», — резюмировал президент.