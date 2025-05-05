В 2025 году в Беларуси пройдут Дни культуры Азербайджана.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече в расширенном составе с белорусским коллегой Александром Турчиным, передает Report.

По словам Асадова, одним из перспективных направлений сотрудничества между Баку и Минском является социальная сфере, в том числе сотрудничество в области предоставления государственных услуг.

«Приоритетное внимание уделяем развитию гуманитарного сотрудничества. Важно, что мы возобновили традицию проведения взаимных Дней культуры. В начале апреля прошлого года прошли Дни культуры Беларуси в Азербайджане. На повестке дня проведение в 2025 году Дней культуры Азербайджана в Беларуси», — заявил он.