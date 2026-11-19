Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами усомнился в необходимости дальнейшей многомиллиардной помощи Украине и призвал союзников прекратить финансирование войны. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, в четверг Трамп позвонил участникам закрытой встречи европейских союзников Украины в Берлине. Разговор состоялся с борта Air Force One, спустя несколько часов после завершения саммита с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Американский президент в ходе звонка раскритиковал расходы на поддержку Киева и скептически высказался о дальнейшей помощи со стороны «Коалиции желающих». По словам одного из европейских чиновников, присутствовавших на встрече, Трамп говорил в общих чертах и призывал партнеров прекратить финансирование войны, указывая на большое число погибших.

Кроме того, глава Белого дома заявил европейским лидерам, что Путин серьезно настроен на мирные переговоры и готов заключить соглашение.

В Белом доме пока не комментировали телефонный разговор.