Российский лидер Владимир Путин поведал, что периодически бывает в небольшой церкви в Сенатском дворце Кремля для совершения молитвы. Он отметил, что впервые встал там на колени перед иконами в дни нападения террористов на Театральный центр на Дубровке в 2002 году.

«Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени», — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину

Он добавил, что русский человек очень отличается от западного, потому что часто думает о вечном и безграничном, прибегая к молитве. Президент обратил внимание на то, что периодически чувствует потребность обратиться к Богу. Но называть причины и поводы для своей молитвы президент не стал