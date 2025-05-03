РФ рассчитывает, что армянские власти не позволят использовать страну для открытия «второго фронта» противостояния с Москвой. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью 168.am.

«К сожалению, мы давно фиксировали, что за благостными декларациями западных государств, активничающих в регионе, скрываются недобрые замыслы. Впрочем, их официальные представители сами оформили «явку с повинной» вскоре после начала Специальной военной операции на Украине. Официальные лица Государственного департамента США, ЕС и его государств-членов «сбросили маски» и начали открыто заявлять, что намерены добиваться снижения «злокачественного» влияния России, а также Ирана и Китая на Южном Кавказе. С этим связаны их нацеленность на разрушение союзнической связки Еревана с Москвой под предлогом помощи армянским партнерам в «диверсификации отношений» «, — сказал посол.

При этом он отметил, что Армения как суверенная страна, имеет полное право развивать отношения с кем пожелает, но Россия рассчитывает на то, что Армения не позволит западным силам использовать свою страну для открытия в регионе «второго фронта» противостояния с Россией, а также не станут подрывать свое участие в динамично развивающихся процессах евразийской интеграции.

Глава российской дипмиссии также добавил, что РФ принципиально важно, с какими истинными целями и задачами внешние игроки приходят на Южный Кавказ.