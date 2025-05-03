В военном параде в честь 250-летия армии США примут участие около 6,6 тыс. военнослужащих, не менее 150 транспортных средств и 50 самолетов, сообщила The Washington Post (WP) пресс-секретарь армии Хизер Хейган.

Мероприятие состоится в Вашингтоне 14 июня, дата совпадает с днем рождения президента Дональда Трампа, которому исполнится 79 лет. О намерении администрации устроить парад The Hill сообщал в начале апреля, накануне это подтвердили в Белом доме. По данным WP, планировать его начали в 2024 году, за несколько месяцев до победы Трампа на выборах.

По словам Хейган, торжества будут сопровождаться фейерверком и однодневным фестивалем на Национальной аллее в Вашингтоне, где продемонстрируют военную технику. Там также запланированы выступления музыкантов и спортивные соревнования. Армия «изучает варианты, как сделать празднование еще масштабнее», заявила представитель.

Fox News сообщал, что в шествии примут участие реконструкторы ключевых конфликтов прошлых лет — Войны за независимость США, Гражданской войны, Испано-американской войны, Первой и Второй мировых войн, Корейской войны и войны во Вьетнаме, войны в Персидском заливе. Также будут задействованы действующие военнослужащие и курсанты военных академий.

Во время своего первого срока Трамп также предлагал устроить масштабное шествие в Вашингтоне, после того как в 2017 году по приглашению властей Франции посетил празднование Дня взятия Бастилии. Однако позже от идеи решили отказаться из-за больших затрат (как пишет AP, мероприятие оценили в $92 млн) и логистических проблем. Против парада возражали и власти Вашингтона, опасаясь, что танки и другая тяжелая техника разрушат дороги.

В офисе мэрии округа Колумбия Мюриел Баузер не стали комментировать нынешние планы администрации Трампа. Однако в марте Баузер высказывалась против появления танков на улицах города.

На этой неделе Трамп объявил, что переименует День ветеранов 11 ноября в День победы в Первой мировой войне. 8 мая, когда отмечается День победы в Европе, в США будут праздновать День победы во Второй мировой войне.