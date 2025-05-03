В Азербайджане впервые открылся Международный фестиваль ковра. На церемонии открытия присутствовали председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов, глава Госзаповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд, председатель AZPROMO Юсиф Абдулла, представители дипломатического корпуса, депутаты, а также дизайнеры и специалисты ковровой отрасли.

Руфат Махмуд подчеркнул важность фестиваля и уникальность ковроткачества «Ичеришехер». Эмин Мамедов напомнил об интересе, проявленном к прошлогоднему Национальному фестивалю, и отметил, что именно он стал стимулом для выхода на международный уровень. Юсиф Абдулла положительно оценил расширение формата фестиваля.

После официальных речей началась художественная программа: спектакль под руководством Пярвиза Мамедрзаева и музыкальное выступление. Фестиваль был официально объявлен открытым.

Главная цель мероприятия — продемонстрировать ковровое искусство Азербайджана на международной арене и наладить обмен опытом. В течение двух дней на улицах «Ичеришехер» пройдут выставки, мастер-классы, театральные постановки и музыкальные номера. Участие принимают представители разных стран, демонстрирующие свои ковроткацкие традиции.

Организаторы фестиваля — ОАО «Азерхалча» и Управление заповедника «Ичеришехер» при поддержке Министерства экономики и AZPROMO.