США успешно испытали новую гиперзвуковую ракету Conventional Prompt Strike (CPS) с использованием нового метода запуск, сообщили в Министерстве обороны США.

Запуск ракеты производился с Космической базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида).

Сообщается, что это был первый запуск в рамках программы CPS с использованием флотского метода холодного газа, который предусмотрен для будущего размещения на морских платформах ВМС США.

По словам директора Стратегических системных программ ВМС США, вице-адмирала Джонни Вулфа-младшего, метод холодного газа позволяет безопасно вытолкнуть ракету с платформы на безопасную высоту над кораблем до момента зажигания первой ступени.

«Это техническое достижение приближает нас к выполнению нашей миссии — обеспечению ВМС США безопасными и надежными гиперзвуковыми возможностями», — заявил он.

Министр военно-морских сил США Джон Фелан в свою очередь отметил, что после развертывания ракеты Conventional Prompt Strike, она обеспечит американским военным «непревзойденные боевые возможности».