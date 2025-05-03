Управление государственной дорожной полиции города Баку (ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с «Бакинским марафоном-2025». Об этом сообщили в ГДП.

Сообщается, что в связи с проведением «Бакинского марафона-2025» завтра утром с 09:00 до 16:00 в целях обеспечения безопасности участников на некоторых улицах и проспектах будет полностью ограничено дорожное движение.

Марафон стартует с Площади Государственного флага, следуя по маршруту Приморский бульвар, затем Бакинский международный морской вокзал, проспект Нефтчиляр, проспект 8 Ноября, Белый город, круг Белого города, улица Хагани Рустамова и обратно, пройдя возле Парка военных трофеев, через пересечение улиц Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова, мост Джаваншира, улица Узеира Гаджибейли, проспект Азадлыг, улица Зарифы Алиевой, проспект Нефтчиляр, круг «Азнефть», в направлении поселка Баил, по Бибиэйбатской дороге, Дворец водных видов спорта, Приморский бульвар (позади Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) и финиширует на территории Площади государственного флага.