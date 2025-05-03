У властей Казахстана есть «черный список» российских пропагандистов.

Прилетевшему в Астану сотруднику российского Института стран СНГ и историку Андрею Грозину на паспортном контроле отказали во въезде на территорию Казахстана. В беседе с DW один из представителей правительства Казахстана рассказал, что существует особый список лиц, кому запрещен въезд в Казахстан.

Он отметил, что ввиду ограниченности доступа к этому списку, он не может назвать точное число его фигурантов, однако сказал, что в нем значился Жириновкий, а сейчас в нем такие личности, как Тина Канделаки, Тигран Кеосанян, Александр Дугин, Никита Мендкович, депутаты Госдумы Евгений Федоров, Вячеслав Никонов и Петр Толстой, а также Константин Затулин и Евгений Примаков.

Все они отличись негативными заявлениями в адрес Казахстана и его руководства.