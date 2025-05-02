Причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал химический пожар, начавшийся в грузовом контейнере.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на результаты анализа экспертов по взрывчатым веществам.

На видео с камеры наблюдения, опубликованном в соцсети X 29 апреля, запечатлено, как погрузчик въезжает в грузовой контейнер, а затем выезжает из него. Через несколько мгновений внутри контейнера появляется пламя, которое быстро распространяется. Примерно через 90 секунд происходит сильный взрыв, который разносит пламя и мусор по всему порту в Бендер-Аббасе.