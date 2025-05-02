Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома.

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ», — говорится в сообщении.

Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета нескольких ведомств, в том числе Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID).

Отмечается, что Госдепу и USAID предлагается выплачивать на $2,5 млрд меньше. Еще на $4 млрд предлагается сократить бюджет американского Минобразования.

Трамп предлагает сократить бюджет агентства кибербезопасности США на $491 млн. При этом президент хочет выделить дополнительные $44 млрд на депортацию нелегальных мигрантов.

Сообщается также, что Трамп планирует урезать бюджет в размере $315 миллионов на программы, которые, по его мнению, оказывают давление на журналистов и распространяют пропаганду.