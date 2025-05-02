Евросоюз не планирует становиться посредником в решении украинского конфликта, если США откажутся от этой роли. Как передает РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

По его словам, приоритет ЕС не менялся — это обеспечение сильных позиций Украины.

«Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине», — сказал он.

На вопрос о том, готов ли ЕС взять на себя роль посредника, он отметил, что дипломатические усилия Евросоюза направлены на поддержание права Украины на самооборону.