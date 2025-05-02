Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования сети общественного некоммерческого радио NPR и телевидения PBS, следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома.

«Не имеет значения, какие взгляды отстаивают NPR и PBS. Имеет значение то, что ни одна из структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий. В связи с этим я поручаю совету директоров Корпорации общественного вещания (CPB) и всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить федеральное финансирование NPR и PBS», — говорится в указе.