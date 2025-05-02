Президент США Дональд Трамп запросит у конгресса рекордный бюджет на обеспечение национальной безопасности в размере $1,01 трлн на финансовый год, начинающийся 1 октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Выделенное финансирование планируется направить на обеспечение системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»), модернизацию судостроения и инфраструктуры ядерной энергетики. Кроме того, бюджет предусматривает повышение заработной платы американских военнослужащих на 3,8%.