Владимиру Зеленскому удалось восстановить доверие президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Газета отмечает, что в отношениях между Трампом и Зеленским произошёл «сдвиг». По данным издания, этому способствовали дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Согласно материалу, украинские власти рассчитывают возродить интерес Трампа к Украине через потенциальную сделку по добыче полезных ископаемых — именно на это, по мнению NYT, сделан главный акцент.