Соединённые Штаты больше не намерены играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной — пришло время для прямого диалога между сторонами. Об этом заявила на брифинге представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Мы не будем посредниками. Мы не станем по первому зову лететь на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», — сказала она.

По словам представителя Госдепа, США по-прежнему будут прилагать усилия для установления мира, однако исход конфликта теперь требует «конкретных идей» от Москвы и Киева. Вице-президент Джей Ди Вэнс дал США 100 дней на подготовку прямых переговоров между Россией и Украиной. По его словам, обе стороны уже выдвинули свои мирные предложения, и теперь задача Вашингтона — способствовать их сближению.