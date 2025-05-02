Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая официальным Днём Победы во Второй мировой войне, подчеркнув решающую роль США в разгроме нацизма. Об этом он заявил в специальном обращении, подчеркнув, что многие союзники уже отмечают этот день, и Америка должна вновь начать «праздновать свои победы».

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше», — подчеркнул Трамп.

Он также объявил 11 ноября Днём Победы в Первой мировой войне.

«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству. Но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать. Пришло время снова начать праздновать наши победы!» — добавил Трамп.