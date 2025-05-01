Сенат США не смог запретить тарифы президента страны Дональда Трампа.

Резолюция по ограничению тарифной политики провалилась при равном голосовании 49:49. Решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, срочно прибывший по просьбе республиканцев.