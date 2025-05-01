Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Умеренный юго-западный ветер в течение дня местами усилится в отдельных районах полуострова.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 11-14°С, днем ​​17-22°С.

Атмосферное давление упадет с 764 мм рт. ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 60-65% днем.

Погода в регионах Азербайджана будет преимущественно сухой, однако в горных районах днем ​​и в некоторых северных и западных районах вечером ожидаются кратковременные дожди и молнии. Местами возможны кратковременные ливни и град. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°С, днем ​​18-23°С, в горах ночью 3-7°С, днем ​​10-15°С.