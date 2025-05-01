Совет директоров Tesla ищет преемника Илона Маска на пост генерального директора автокомпании.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что данное решение было принято на фоне снижающейся стоимости акций компании и недовольства инвесторов «фокусом Маска на Белом доме».

Издание подчеркивает, что члены совета директоров Tesla обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора компании.

Илон Маск отреагировал на данную информацию, назвав ее ложной.

«То, что The Wall Street Journal опубликовала умышленно ложную статью и не включила в нее однозначное опровержение со стороны совета директоров Tesla, является чрезвычайно грубым нарушением этических норм», — написал Маск в соцсети Х.