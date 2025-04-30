Полиция Лондона задержала вооруженного ножом 33-летнего палестинца, который пытался пробраться на территорию израильского посольства в Великобритании. Как пишет Daily Mail, злоумышленник в маске успел забраться на забор, но попал в камеры наблюдения и был обезврежен.

В Скотланд-Ярде уточнили, что палестинец пытался пробраться в посольство по стене со стороны Kensington’s Palace Green, считающейся одним из самых безопасных мест в Лондоне.

МИД Израиля также подтвердил информацию, заявив, что вооруженный ножом мужчина попытался проникнуть в здание посольства с намерением совершить нападение.