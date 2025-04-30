Правоохранительные органы страны принимают меры в отношении лиц, намеренно бросающихся под машины с целью дальнейшего вымогательства у водителей.
Об этом сообщил глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.
По его словам, злоумышленники резко выходят на проезжую часть и бросаются на автомобили, а затем заявляют, что их жизни и здоровью якобы угрожает опасность, требуют незаконных материальных привилегий в какой-либо форме.
Представитель МВД отметил, что водители, столкнувшись с такой ситуацией, должны немедленно сообщить в полицию.
«Нельзя оставаться равнодушным к общественно опасным действиям кого-либо. Сокрытие инцидента или договоренности с этими людьми могут подвергнуть других той же угрозе», — сказал он.