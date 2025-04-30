В столице Азербайджана успешно состоялась одна из самых значимых региональных мероприятий в сфере текстиля — выставка «Туран Текстиль». В выставке приняли участие более 50 местных и зарубежных текстильных компаний, представивших свою продукцию и инновации.

Мероприятие было организовано Ассоциацией франчайзинга Азербайджана, Founder Club и Ассоциацией текстиля Азербайджана. Основной целью выставки стало укрепление сотрудничества между тюркскими государствами в области текстиля, создание условий для установления новых бизнес-связей и расширения торговых возможностей.

Официальными партнёрами выставки выступили Birbank и Mega Sigorta. В рамках мероприятия участникам была предоставлена подробная информация о финансовых и страховых услугах, а также обсуждены различные возможности сотрудничества.

Выставку посетил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, который отметил значимость подобных инициатив с точки зрения развития предпринимательства.

В мероприятии приняли участие представители из Турции, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и других тюркских стран. Гости ознакомились с представленными продуктами и услугами, а также обменялись мнениями о перспективах регионального сотрудничества.

Выставка «Туран Текстиль» была оценена как важная платформа для новых форматов сотрудничества и экспортных возможностей, способствующих развитию текстильной отрасли в тюркском мире