Азербайджан и Грузия согласовали запустить первый железнодорожный состав ко Дню независимости Грузии – 26 мая и Дню республики Азербайджана — 28 мая. Об этом Minval сообщил информированный источник. Приблизительно первый состав будет запущен в эти даты.

Стороны продолжают обговаривать ряд нюансов, включая тарифы за проезд. Надо сказать, что АО «Грузинская железная дорога» со своей стороны установила стоимость билета в одном направлении, направив тарифную сетку азербайджанским партнерам. На данном этапе Грузия предлагает реализовывать билеты в купе по 50 лари (30,97 манатов) и спальный вагон по 70 лари (43,35 манатов). О том, какие цены предлагает ввести азербайджанская сторона, пока неизвестно.

Ранее транспортные ведомства предлагали возобновить пассажирские железнодорожные перевозки с 1 мая, но позже стороны сообщили общественности об отмене этой даты, не объяснив причин.

Пассажирское сообщение между Баку и Тбилиси было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и пока не восстановлено. Также остаются закрытыми сухопутные границы Азербайджана с соседними странами, в том числе с Грузией. В стране по-прежнему действует особый карантинный режим, срок действия которого истекает 1 июля 2025 года. Пока покинуть пределы Азербайджана можно только на самолете и в исключительных случаях можно воспользоваться автотранспортом.