Европейские лидеры вместо посещения саммита в Киеве 9 мая выбрали другие события. Данную информацию приводит Politico.

Премьер Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Нанси, где подпишут договор о безопасности. Еще один член «коалиции желающих» по военной помощи Украине, британский премьер Кир Стармер, планирует участвовать в оборонном саммите в Осло.

Как отмечает издание, вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц «не хочет ехать без полного состава делегации». Европейские лидеры пытаются найти подходящую дату «в первую или вторую неделю» возможного правления Мерца.