Впервые после завершения Холодной войны Вашингтон возобновит программу создания наземных ракет средней дальности, которые могут иметь как обычную, так и ядерную оснастку.

Как сообщают американские СМИ, для этой цели Пентагон получит дополнительно 639 миллионов долларов на разработку баллистических ракет средней дальности для армии США. Соответствующее финансирование предусмотрено в рамках увеличения оборонного бюджета США на 150 миллиардов долларов в 2025 финансовом году.

Это первый масштабный шаг к возвращению Соединенных Штатов в программу разработки таких вооружений после десятилетий ограничений. С 1988 по 2019 год США и Россия были обязаны воздерживаться от разработки и развертывания таких систем в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Контракт запрещал размещение ядерных и обыденных ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.

В 2019 году США вышли из РСМД, обвинив Россию в нарушениях соглашения. С тех пор американское военное командование постепенно возобновляет приостановленные в результате договора программы.